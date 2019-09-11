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İBB TV'nin yeni kaçak logosu: Minare gitti, 'renkli' duman geldi

'nin (İBB) tanıtımları ile Meclis toplantılarının yer aldığı İBB TV'nin logosu değişti. Önceki logoda minare figürleri yer alırken yeni logoda çok renkli duman figürü kullanıldı. Yetkililere göre İBB Meclisi'nde görüşülmeden, 3'te 2 çoğunluğun desteğini almadan değiştirilen logo kaçak.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 13:02
İBB TV'nin yeni kaçak logosu: Minare gitti, 'renkli' duman geldi

Önceki gün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı, İBB TV aracılığıyla dijital mecralardan yayınlandı. Söz konusu yayında, İBB TV logosunun yerine farklı bir logo yerleştirildiği görüldü. Yeni logoda, 'minare' figürünün yerini 'renkli' duman figürünün aldığı dikkat çekti.

İBB TV logosundan cami kaldırıldı! Sessiz sedasız logo değişikliği

İBB TV logosu

İBB TV'nin logosunun yerine yerleştirilen logo

Söz konusu değişiklik, sosyal medyada tepki topladı. İBB ile özdeşleşen ve uzun yıllardır kullanılan logoya dönülmesi için kampanya başlatıldı.

LOGO ÇALINTI MI?

Öte yandan İBB TV'nin yeni logosunun yabancı televizyon kanallarının logolarıyla benzerliği dikkat çekti.

Değiştirilen logonun Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit ile birebir benzerliği 'logo çalıntı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

"CAMİMİ İSTİYORUM"

İBB TV'de bulunan cami ibaresinin kaldırılmasına tepki gösteren binlerce kullanıcı #Camimiistiyorum hastag'i ile paylaşımlarda bulundu..

YETKİLİLERE GÖRE LOGO KAÇAK

Yetkililere göre İBB Meclisi'nde görüşülmeden, 3'te 2 çoğunluğun desteğini almadan değiştirilen logo kaçak(Yenişafak)

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İBB TV'nin yeni kaçak logosu: Minare gitti, 'renkli' duman geldi
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