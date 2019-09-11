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Irak Dışişleri Bakanından flaş açıklama: "'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"

Muhammed Ali el-Hekim: "'nın yarattığı tehlikenin farkındayız. Bu konuda Türklerle verimli çabalarımız söz konusu"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 11:53
Irak Dışişleri Bakanından flaş açıklama: PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, terör örgütü PKK'nın yarattığı tehlikenin farkında olduklarını söyledi.

Hekim, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliği binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ile Irak'taki askeri varlığı (Başika) konusunda görüşmelerin olduğunu dile getiren Hekim, "Türkiye ile bu konuda dışişleri, savunma ve istihbarat alanında görüşmelerimiz mevcut. Türkiye, bölgenin önemi ve hassasiyetini biliyor." dedi.

Iraklı Bakan Hekim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına da değinerek, "Biz, PKK'nın da yarattığı tehlikenin farkındayız. Bu konuda Türklerle verimli çabalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

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Irak Dışişleri Bakanından flaş açıklama: "PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"
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