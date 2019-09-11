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Son dakika: İçişleri Bakanlığından "" açıklaması

İçişleri Bakanlığından, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 14:29
Son dakika: İçişleri Bakanlığından hız sınırı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

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Son dakika: İçişleri Bakanlığından "hız sınırı" açıklaması
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