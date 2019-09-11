Suikastçı MAK timine mühimmat veren astsubay üstçavuş yakalandı!

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Darbe girişimi gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla Marmaris'te suikast düzenlemeye giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine mühimmat verdiği tespit edilen Astsubay Üstçavuş Abdulkadir Özkır Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 nolu cephaneliğinde görevli Astsubay Üstçavuş Abdulkadir Özkır'ın TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesine giden MAK timine mühimmat verdiğ belirlendi. Bir süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan Özkır'ın Eskişehir'deki bir adreste saklandığı tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Özkır gözaltına alındı. Şüpheli Eskişehir'den İzmir'e getirilerek sorguya alındı. Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada sanıklardan 31'i 4'er ve 3'ü birer defa ağırlaştırılmış müebbet, biri 4, biri 3 ve 4'ü ise birer defa müebbet veTezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu. Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğusuikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.