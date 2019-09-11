Yeni bir göç dalgasını daha göğüsleyemeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, konuşmasında güvenli bölge ve Suriyeli mülteciler ilgili önemli mesajlar verdi:Türkiye ile ABD ortak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, pek çok badire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üstesinden geldiğimiz her sıkıntıyla, müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.Yaptığımız her görüşme, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ilerletilmesinin her iki tarafa katkılarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün ülkemiz 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli statülerde 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Suriye içerisinde güvenliğini sağlayarak ihtiyaçlarını karşıladığımız insanlarla birlikte bu rakam 9 milyonu aşıyor. Bu şekilde NATO'daki müttefiklerimiz başta tüm Avrupa'nın da güvenliğini de biz temin ediyoruz.Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Son dönemde İdlib'e yönelik artan saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içerisinde terörden arındırılmış bölgelerin tesisiyle mümkündür.Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel PKK ve onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.Bu noktada ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz.Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ terör örgütü ile mücadelede yakın işbirliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da, 400 dönümlük bir arazi içinde bütün ekibiyle birlikte yaşıyor. Oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor. Tüm bu konularda sizlerin ülkemize desteği bizim için çok önemlidir. İkili ticaretimizde ve karşılıklı yatırımlarımızda kat edeceğimiz mesafenin diğer alandaki ilişkilerimizin olumlu yönden seyrine de destek olacağına inanıyorum.Güvenli bölge çalışmalarına başladık. Amerika'dan beklentimiz, terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla eve dönecekleri güvenli bölge oluşturma çabamızda yanımızda olmasıdır. Şu anda 50 bine varan TIR'la, terörist gruplara araç gerek mühimmat bu şeylerin gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bu araç gereç mühimmat kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de herhalde stratejik olarak mümkün değildir.