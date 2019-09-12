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Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamalar ile ilgili flaş açıklama! Geceyi aydınlattı...

’nin şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar endişe yarattı. Bölgeye ekipler sevkedildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 08:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamalar ile ilgili flaş açıklama! Geceyi aydınlattı...

'nin şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar endişe yaratırken, bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik nedeniyle askeri birliğe yakın bölgedeki bir otel ile çevrede oturanlar tahliye edilmeye başlandı.

GİRNE'NİN ÇATALKÖY BÖLGESİNDE MEYDANA GELDİ

Olay Girne'nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki koruluk alanda çıkan yangında alevler mühimmat deposuna sıçradı. Bölgede bulunan askerler uzaklaştırılırken, art arda patlamalar meydana geldi. Çevredeki yerleşim yerlerinden de duyulan patlamalar endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı olay nedeniyle ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamalar ile ilgili flaş açıklama! Geceyi aydınlattı...
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