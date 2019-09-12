ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı azmettirme suçundan tutuklu yargılanan iş adamı Ersin Bayram itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'a 12 gün boyunca 121 sayfalık ifade veren Bayram, örgütün yapısı, cezaevinde haberleşmesi, Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından nasıl bir tavır takındığına dair önemli bilgiler paylaştı.



FETÖ ile lise yıllarında dershaneye giderken tanıştığını anlatan Bayram, örgüt içerisinde hem astsubay hem de izdivaç imamlığı yaptığını söyledi. 2016 yılının Şubat ayından itibaren mahrem yapılanmadan ayrıldığını ifade eden Bayram, örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini ama ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla alakası olmadığını söyledi.

Hapisteki FETÖ’cüler Gülen’e ‘avukat’ diyor

JARGON OLUŞTURDULAR

Bayram örgüt mensuplarının cezaevinde nasıl haberleştiğini de şöyle anlattı: 2018 Ağustos ayında tutuklandım. Bu tarihten itibaren içeride tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarının sadece kendilerinin anlayabileceği bir jargon oluşturduklarını gördüm. Bu iletişimin örgüt mensupları arasında hapishane eski olduğu için duvarlardaki yarıklar üzerinden konuşulabiliyordu. Avlular sırt sırta olduğu için yan taraftan çok rahatlıkla gökyüzüne seslenilerek konuşulabiliyordu. Yine bu insanlar çoğu kez ihtiyaçları olmadığı hâlde kampüs hastanesine kendilerini sevk ettirip sevk esnasında minibüste ve hastane aralarında paylaşma imkânı yakalamış oluyorlar. Yine kalabalık gruplar ile yargılanan tutuklular kendi aralarında bu haberleri paylaşıyor ve tüm hapishaneye yayılmasını sağlıyorlardı. Bu jargonu kendilerinden başka kimse anlamıyordu.

AVUKATLAR KURYE GİBİ



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fetullah Gülen için 'avukat' denilirdi. 'Avukat dedi ki' diyerek Gülen'in mesajları anlattığım şekilde yayılıyordu. Duvardan duvara 'avukat' dedi ki diyerek bağırılınca gardiyanlar duysa bile bir şey anlamıyorlardı. Said Nursi için 'savcı' kelimesi kullanılırdı. Gülen'in haftalık yayınlanan yazılarına ve bam teli denilen videolarına SEGBİS denilirdi. Örneğin Avukat SEGBİS'te bu hafta işin bittiğini sabredin dediği gibi cümleleri duyuyordum. Ayrıca cezaevinde tutuklu bulunan müvekkilleri ziyaretleri sırasında beraberinde getirdikleri evrakların arasında Fetullah Gülen'in haftalık/aylık olarak yayımlanan bam teli notları da bulunuyordu.