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Son dakika: ’ye girişi engellenecek! Plastik poşete kıskacı geliyor

Son dakika haberine göre yerli poşet üreticilerini korumak için ithalata kısıtlama getirildi. Yeni tebliğe göre, poşet ithalatçılarından ‘gözetim belgesi’ istenecek. Böylece, düşük fiyatlı olan ve haksız rekabete yol açan poşetlerin ’ye girişi engellenecek.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:40
Son dakika: Türkiye’ye girişi engellenecek! Plastik poşete gümrük kıskacı geliyor

Son dakika haberi: Plastik poşete kıskacı geliyor. Yılbaşından bu yana uygulanan 'paralı ' uygulaması kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Pazar, bakkal ve manavlarda kullanılan pek çok poşeti ithal ediyoruz. Yakın zamanda yerli poşet üreticilerini de korumak adına bir adım atıldı. Böylece ürünlerimizi kendi poşetimizde taşıyacağız. İşte tüm ayrıntılar...

1 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK!

'de yayımlanan tebliğe göre, plastik poşet ithalatında, öncelikle Ticaret Bakanlığı'ndan 'gözetim belgesi' alınması gerekecek. Gözetim belgesi ile ithalatçının ve malın fiyatı bir tür ön kontrolden geçip onaylanacak. Bu aşamaları geçen ithalatçılar ise tüm vergileri, belirlenen 3.200 dolar/ton fiyatı üzerinden ödemek zorunda olacak.

Böylece hem düşük fiyatlı poşetler hem de çeşitli yollardan haksız rekabete yol açan ülkelerden gelen poşetlerin 'ye girişi kısıtlanacak. Tebliğin uygulaması ise 1 Ekim'den itibaren başlayacak. Sektör temsilcileri, alınan bu kararla birlikte yerli plastik poşet üreticileri ve onlarla bağlantılı makine, kalıp üreticileri ve hammadde tedarikçilerinin olumlu etkileneceklerini ifade etti.

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Son dakika: Türkiye’ye girişi engellenecek! Plastik poşete gümrük kıskacı geliyor
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