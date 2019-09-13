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13 ilde HTŞ ve operasyonu: 41 gözaltı kararı

merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve 'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:11
13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

13 İLDE GERÇEKLEŞİYOR! 41 KİŞİ ARANIYOR

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana dahil 13 ilde, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

ARALARINDA KADINLAR DA VAR

Adana'da, Özel Harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin evlerine baskınlar yapılırken, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği ile mühimmat, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerinin, işlemleri tamamlandıktan sonra Bingöl'e gönderileceği belirtildi.

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13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
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