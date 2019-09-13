Analar "evlat" nöbetiyle destan yazıyor! HDP önünde bekleyen aile sayısı 28'e çıktı

Diyarbakır'da çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

28 AİLE OLDU

HDP binasında evlat nöbeti tutan ailelere 14 yaşında İstanbul'dan kaçırılan oğlulları için gelen Fatma Bingöl ve Şevket Bingöl'ün katılmasıyla sayı 28'e yükseldi.

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HEM ÇOCUKLARI KAÇIRDILAR, HEM DE YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI BİLE SÖYLEMEDİLER

Çocuğunun 2015'te HDP tarafından kaçırıldığını sonra da dağda olduğunu öğrendiğini söyleyen acılı baba Şevket Bingöl, "En azından sağ mı onu söyleyin, resmini gösterin dedim göstermediler ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDAYKEN KAÇIRDILAR

Oğullarından haber alamadıklarını söyleyen Bingöl, "2015'te oğlum 14 yaşındayken kaçırdılar, götürdüler HDP tarafından. Her defasında HDP binasına geldiğimde 'çocuğun dağda' dediler. Ama başka bir bilgi vermediler. Oğlum sağ ise bana resmini gösterin en azından dedim. Göstermediler. Ben bugün buraya çocuğumu aramaya geldim. Çocuğum İstanbul Arnavutköy'den HDP tarafından kandırılarak götürüldü. Hiç haber alamadık. Biz bugün çocuğumuzu aramaya geldik." şeklinde konuştu.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER DE HDP'Yİ İŞARET EDİYOR!

16 Ocak 2018'de teslim olan terörist S.E. örgüte katılmış olan bir akrabası hakkında "Sana Ömer'i göstereceğiz" diyen iki kişi tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığına götürüldüğünü, burada bodrum katında 3 gün tutulduğunu ve sonrasında Lice'ye gönderildiğini söyledi. S.E. Lice'de kendisini bekleyen bir kişi tarafından PKK'nın kampına götürüldüğünü itiraf etti. 2017'de teslim olan terörist C.T., 2014 yılında HDP Gebze teşkilatının düzenlediği pikniğe gelen örgüt mensuplarının PKK propagandasından etkilenerek örgüte katılmak istediğini ve kendisini HDP İstanbul İl Başkanlığına yönlendirdiklerini söyledi. Terörist, İstanbul'dan HDP'li bir kadın ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığına oradan da PKK'nın kampına götürüldüğünü beyan etti.