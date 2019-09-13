Başkan Erdoğan’dan Sakarya ve 12 Eylül mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül 1921 Sakarya Zaferi ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümleri nedeniyle iki ayrı mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Sakarya Zaferi mesajında "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir."Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi istiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Sakarya Zaferi'nin ardından, kahraman milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir. Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki ümitlerini canlandırmış, kahraman ordumuza güç vermiş, millet iradesinin yegane tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, 12 Eylül mesajında ise "Hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarahimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Külliye'de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Görüşme iki saat sürdü.