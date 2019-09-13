Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan cezaya tepki: “Mahkeme Başkanı’nın CHP’li kimliği kararda belirleyici oldu”

Bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemece kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmedildi.

MAHKEME BAŞKANI'NIN CHP'Lİ KİMLİĞİ KARARI BELİRLEDİ

Sabah.com.tr'ye bir açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı Mahkeme Başkanı Dursun Ali Gümüş'ün CHP'li kimliğinin kararda etkili olduğuna vurgu yaptı.

Kütahyalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

MAHKEME YARGICI OLABİLECEK EN YÜKSEK CEZAYI VERDİ

"Mahkeme Yargıcı Dursun Ali Gümüş'ün adı CHP Akçakoca teşkilatında bilinen bir isim. Hatta görevinden bir süre ayrılıp daha sonra dönüş yaptığı da biliniyor. Kendisi de bunu yalanlamıyor. Yargı çevrelerinde de bu kimliği ile tanınıyor. Bana olabilecek en yüksek cezayı verdi. Kararın hukuki olmadığını düşünüyorum."

BOSNA-SANCAK DERNEKLERİ'NİN İSTEDİKLERİ HER CEZAYA RAZIYIM

"Ben Bosna-Sancak Dernekleri'nin istedikleri her cezaya razıyım. Ama bunun adil bir yargıç tarafından verilmesini isterdim. Ben Boşnak kardeşlerimden defalarca özür diledim. Benim Bosnalı kardeşlerime sevgim beni tanıyanlar tarafından zaten biliniyor. Yapılan zevzeklikle ilgili defalarca da özür diledim yine özür diliyorum."

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDUM

"Mahkemenin 2. celsesinde avukatıma "Benim Rasim Ozan Kütahyalı'ya vereceğim ceza belli" demişti. Ben de reddi hakim talebinde bulundum ancak kabul edilmedi. Bana verilecek en yüksek cezayı verdi ve ertelemedi. Böyle bir durumda adalet nasıl tecelli edecek sormak istiyorum. "