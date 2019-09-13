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TIR’larını durdurmuştu ihaneti ifşa oldu

TIR’larını durduran Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun ’nün “müdür” statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve kullanmak üzere cep telefonu hattı aldığı ortaya çıktı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
MİT TIR’larını durdurmuştu ihaneti ifşa oldu

MİT TIR'larını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun, Adana'daki görevine başlamadan önce FETÖ'nün "müdür" statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve örgütsel irtibat için cep telefonu hattı aldığı belirlendi.
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce 54 sanıklı davada yargılanan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Celepoğlu hakkında, gerekçeli kararda önemli tespitlere yer verildi. Karara göre, 2011-2014 arasında örgüt tarafından gönderilen ve "operasyonel" olarak nitelendirilen cep telefonu hatlarını kullanan Celepoğlu, 2012'de Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti.
Karar açıklandıktan sonra Adana Jandarma Bölge Komutanı görevine resmen başlamadan önce İstanbul'dan Adana'ya giden Celepoğlu, örgütün Adana ve çevresindeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştü.

ÖRGÜT HATTI KULLANDI
Örgütsel irtibat için FETÖ imamı Ece tarafından Celepoğlu'na başka bir isme kayıtlı yeni bir hat verildi. Bu hatla 18 Ağustos 2012'den itibaren örgütsel iletişime başlayan Celepoğlu'nun general rütbesinde olması nedeniyle kendisiyle bizzat sivil imam Ece ilgilendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'e ait tırları durduran ve arama çalışmalarını başlatan Celepoğlu, bu işlemler sürdüğü sırada sivil imam Hamza Ali Ece'yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradı.
Celepoğlu ile Ece arasındaki ilk görüşme 38, ikinci görüşme 30, üçüncü görüşme ise 35 saniye sürdü, bu görüşmelerden sonra kendisine verilen örgüt hattını bir daha kullanmadı.
Celepoğlu'nun adı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer almıştı.

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MİT TIR’larını durdurmuştu ihaneti ifşa oldu
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