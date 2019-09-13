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Polis İl binasına baskın yaptı... İl Başkanı 'yu gözaltına alındı

il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, HDP il başkanı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 21:05
Polis HDP Osmaniye İl binasına baskın yaptı... İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına alındı

HDP Osmaniye il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, il başkanı gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşürlerle ilgili HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama kararı çıkarıldı.

İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama yaptı.

İl binasında ve merkez binasında toplam 5 bin 658 "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşür ele geçirildi.

Polis, HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına aldı.

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Polis HDP Osmaniye İl binasına baskın yaptı... İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına alındı
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