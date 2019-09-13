Sanatçılardan 'Evlat Nöbeti'ne destek!

Diyarbakır'da HDP binası önünde 11 gündür evlat nöbetinde bulunan annelere sanatçı ve tiyatro oyuncularından da destek geldi.

Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy eylem yapan anneleri ziyaret ediyor. Hülya Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Vicdanımın sesini dinlediğim için buradayım" dedi.

Sanatçılar Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti'nde

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, evlatları kaçırılan annelere destek çıkarak, "Söyleyeceğim şeyler aynı şeyler. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Anaların bu feryadının inşallah duyulmasını temenni ediyorum. Onların feryatlarının ortağıyızı. Bizler de anneyiz. Onların acısını bizler de paylaşıyoruz." dedi.

Muazzez Ersoy Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti'nde

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelere de destek veren bir diğer ünlü sanatçı da Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, "Annelerin gücü tartışılmaz. Onlar kazanacak. Herkes buraya gelsin. Çünkü bir annenin çığlığı bu. Evladını arayan bir anneye destek çıkmalıyız. Herkes buraya destek vermeli. Bu çığlık gökyüzünü delmeli." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen annelere destek için 'Evlat Nöbeti'nde

Gülben Ergen daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailelere destek çıkmıştı. Gülben Ergen paylaştığı mesajda şunları ifade etmişti:

"Bir anne, evladımı getirin diye çığlık atıyorsa gök yarılır" paylaşımında bulunmuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AİLELERE DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aileleri ziyaret etti. Bakan Soylu, ''Diyarbakır'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz'' dedi.