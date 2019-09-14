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İmamoğlu’nun kampanya direktörü ’ye dava açtı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın, CHP Genel Merkezi'ne dava açtığı ortaya çıktı. Dava, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Öykü Reklam Hizmetleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Necati Özkan, CHP Genel Merkezi'nin şirketine borçlu olduğu, borçlunun haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptalinin sağlanması gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2015/5888 E. Sayılı takip dosyasına atıfta bulunularak, harca esas değerin 832 bin 500 TL olduğu, söz konusu bedelin CHP Genel Merkezi tarafından peşin olarak ödenmesi talep edildi
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İmamoğlu’nun kampanya direktörü CHP’ye dava açtı
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