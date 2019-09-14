SABAH, annelerin acısını paylaştı Anaların gözyaşı terörü kurutacak

Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Emine Kaya, Ayten Elhaman, Fatma Akkuş ve Süleyman Aydın... HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan 26 anne ve babadan yalnızca birkaçı. Gün doğmadan geldikleri HDP'nin önünde gece yarısına kadar nöbet tutuyorlar. Ellerinde PKK tarafından kaçırılan evlatlarının son halinden fotoğraf kareleri, gözlerinde yaş ve dillerinde 'evladımı geri verin' sözleri ile Diyarbakır'dan yürekleri dağlayan bir ağıt yakıyorlar. Kalp pili ile ayakta durmakta zorlananlar, sinir krizi geçirenler, ağlamaktan gözüne kan inenler ve hasta çocuklarını kucaklarına alıp nöbete katılanlar. Manzara hem gurur veriyor, hem de yaşanan dramla can yakıyor.

HDP mağduru annelerin direnişinde 11. gün

SABAH, 40 yılda yüzlerce insanımızı kalleşçe katleden PKK'ya karşı başlattıkları tarihi direniş ile dünyanın dikkatini çeken o annelerin acısını paylaştı. İşte evlat nöbetindeki anne ve babaların anlattıkları;

Ayten Elhaman: İlk kez bu kadar cesuruz çünkü arkamızda dağ gibi duran Cumhurbaşkanımız Erdoğan var. Gün bu katillere 'dur' deme günü.



KELEBEKTEN KORKARDI

Fatma Akkuş: Kızım Songül 15 yaşında kaçırıldı, 5 yıldır tek bir haber alamadık. Kelebekten korkan çocuğa silah verdiler. 5 yıldır her gece rüyamda 'anne beni kurtar' diyor.

Emine Kaya: Mardin'den eyleme katılmak için geldim. Yıllarca HDP'ye çocuklarımız için geldiğimizde dövdüler, hakaret ettiler. Artık yaktığımız meşaleyle bu yoldan dönmeyeceğiz.

Ayşegül Biçer: Buraya 'Ya zafer ya da ölüm' diyerek oturduk, inşallah zaferle kalkacağız. Bu sadece benim değil, bu toprakların, bağrı yanık anaların derdi.







Süleyman Aydın: Oğlum Özkan 15 yaşında, Diyarbakır Sur'da kayboldu. 4 yıldır ondan haber alamıyorum. Onu Lice kırsalına götürdüklerini öğrendim, hemen oraya gittim. Oğlumun orada olduğunu söylediler ve 'git buradan yoksa seni öldürürüz' dediler. Selahattin Demirtaş ile görüştüm, bana 'kendi iradesiyle gitmiştir, yapacak bir şey yok' dedi. 10 gündür buradayız ama hiçbir HDP yetkilisi bizimle çıkıp konuşmadı. Oy isterken Kürt'üz, şimdi hain...

Remziye Akkoyun: Azat 10 yaşında kayboldu, 5 yıldır haber alamıyorum. Sokakta oyun oynarken kaçırmışlar onu. Bir kez oğlum beni aradı, Irak tarafında olduğunu söyledi. Örgüt bizden 5 bin TL verirsek oğlumu serbest bırakacaklarını söyledi. Parayı verdik ama oğlumu vermediler. İşportacılık yaparak büyüttüm onu, hainler söküp aldı benden.



3 ANNE DAHA KATILDI

HDP önündeki eyleme oğlu İstanbul Arnavutköy'deki HDP binasından dağa kaçırılan Fatma Bingöl, 4 yıldır oğluna kavuşamayan Bitlisli Saliha Mert, kaçırılan oğlu Fatih Demir'i görmek isteyen Sevdet Demir de katıldı.