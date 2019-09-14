Sanatçılardan dik duruşa destek

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakırannelerine destek için HDP il binası önüne giden sanatçılar, "Acılarımız ortak. Bu analara kaç zamandan beri bu gözyaşını reva görenler bilmelidir ki, onlar hiçbir zaman yalnız değiller ve olmayacaklar. Tez zamanda onları evlatlarına kavuşturun" çağrısında bulundu.Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, İskender Pala, Hazım Körmükçü, Özhan Eren ve Yavuz Bingöl'den oluşan sanatçı grubu, önce annelerle kucaklaştı. Dağa kaçırılan çocukların fotoğraflarını annelerinden alıp kendi ellerinde tutan sanatçılar, analara sarılarak birlikte gözyaşı döktü. Sanatçılardan Gülben Ergen, anaların acılarını istismar ederek bir yere varılamayacağını, annelik dürtüsüyle hareket eden evlatlarına kavuşmak isteyen annelerin sesine, çığlığına tüm aydın, sanatçılar dahil bütün Türkiye kamuoyunun destek çıkması gerektiği çağrısını yaptı. Muazzez Ersoy ise annelik duygusunun çok farklı olduğunu, bunu anne olanların anlayabileceğini, kendisinin de bir anne olarak bu tarif edilemez acının ne olduğunu çok iyi bildiği için bugün buraya geldiğini belirterek, annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmalarını temenni ettiğini söyledi. Sanatçı Hasan Kaçan da kaçırılan çocukların er ya da geç aileleriyle mutlaka bulaşacaklarına inandıklarını, ama bu kez sevinçten ağlayacaklarını söyledi. Çocukların kandırılarak dağa çıkarılmasının hiçbir izahı, analara bu acıları reva görenlerin vicdanı olmadığını belirten Kaçan, çocukların bir an önce serbest bırakılarak anne ve babalarına kavuşmaları gerektiğini ifade etti. Yavuz Bingöl ise acıların evrensel, anaların duygularının ise çok saf ve temiz olduğunu, bu nedenle 10 günü aşkın bir süredir oturma eylemi yapan annelere başka sanatçıların da sahip çıkması gerektiğini, ancak güçlü bir kamuoyu oluşturulması halinde annelerin evlatlarına kavuşabileceğini söyledi.