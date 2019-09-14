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Son Dakika: 'da bir daha! Çankırı peş peşe korkutan depremler!

Son Dakika haberi: 'da peş peşe korkutan depremler! Saat 09.00'da 4.7 büyüklüğündeki depremin 'da da hissedildiği belirtildi. Merkez üssü Çerkeş olan depremin ardından aynı bölgede 3 dakika sonra bir  daha meydana geldi. 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler büyük paniğe neden olmuştu. Sabah saatlerinde peş peşe depremlerle sarsılan Çankırı'dan son dakika deprem haberi geldi. Saat 14.46'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 15:15
Son Dakika: Çankırı'da bir deprem daha! Çankırı peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Çankırı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada bölgede olumsuz herhangi bir vaka olmadığını bildirdi. Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de depremde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇERKEŞ'TE ÜÇÜNCÜ DEPREM

Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.

Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sarsıldı! Deprem Ankara'da da hissedildi...

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara'da güçlü şekilde hissedilen depremler, kısa süreli paniğe yol açtı.

Çankırı merkez ve Çerkeş ilçe merkezinde ise vatandaşlar, ilk sarsıntı ile birlikte kendilerini dışarı attı. Panik içinde binaları terk edenler, sokaklarda ve parklarda bir süre bekledi. Vatandaşlardan bazıları, yakınlarına sarıldı.

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Son Dakika: Çankırı'da bir deprem daha! Çankırı peş peşe korkutan depremler!
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