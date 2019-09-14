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Son dakika haberi: 'li hakkında soruşturma başlatıldı!

Terör örgütü 'nın sözcülüğüne soyunarak terör propagandası yapan 'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. Güven geçtiğimiz günlerde PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuş, "çatışma ve savaş oalcak" ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 14.9.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 19:36
Son dakika haberi: HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı!

Terör örgütü PKK'nın propagandası yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma açıldı.

PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil geçtiğimiz günlerde provokatif açıklamalarda bulunmuş ''çatışma ve savaş olacak'' demişti.

HDP'li vekilden küstah sözler! "Çatışma ve savaş olacak"

İŞTE LEYLA GÜVEN'İN SKANDAL SÖZLERİ!
Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi.

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Son dakika haberi: HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı!
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