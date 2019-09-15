Katliama karşı ses çıkar Türkiyem

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim, PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. "Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi.

Bildiride "PKK Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, AK Parti'li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi, Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Şanlıurfa Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti. Diyarbakır Kulp'ta emekçi katliamı devam etti. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından birinin de Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen anaları korkutup sindirmek olduğu anlaşılmaktadır. Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamları görmezden gelmelerini kınıyoruz. Türkiye'de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz" denildi.

Birçok sanatçı anneler ile birlikte Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti'nde