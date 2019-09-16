Su-35 İstanbul semalarında

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı Su-35 dün gösteri uçuşu için prova yaptı. İstanbul semalarında yaklaşık 15 dakika kalan Su-35 dikkat çeken manevralar gerçekleştirdi. Festivalde Rus yapımı amfibi yangın söndürme uçağı Be-200 de sergilenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rusya ziyareti sırasında test ettiği uçak İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanın'dan kalkış yapan Be-200, tatbikat gereği havadan bir bölgeye su attı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay, teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. AA