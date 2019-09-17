Osmanbey esnafını dolandırmışlardı! 100 milyonluk dolandırıcılık için yeni operasyon

İstanbul'da tekstil sektörünün en önemli adreslerinden Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçtiğimiz yıl Haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ortaya çıkmış ve piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddia edilen döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu firar etmişti.

Skandal dolandırıcılığın ortaya çıkması ardından onlarca vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak döviz bürosunun sahiplerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şikayetler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erol Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos günü İstanbul Şile'de bulunan bir adrese yapılan baskınla yakalanmıştı. Hacıomanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda broker olarak çalışan Mustafa Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken Musa Çakır adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erol Hacıosmanoğlu ve diğer iki çalışan hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, yargılama burada başlamıştı.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmanın kapsamını genişletmesi üzerine yeni bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından düzenlenen operasyonda İşlem Döviz üzerinden Osmanbey esnafını dolandıran 19 şüpheli hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltı kararı verildi.

12'Sİ TUTUKLANDI, 6'SI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

13 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa çıkarıldı. Buradaki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden tamamı atılı suç kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 12'sini tutuklarken 1 şüpheliyi de serbest bıraktı. 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İddiaya göre, İşlem Döviz üzerinden çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve dolandırıcılık yapan şüpheliler Osmanbey esnafından çok sayıda kişiyi yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. İşlem Döviz'e parasını emanet eden çok sayıda esnaf dosyada müşteki olarak yer alıyor.