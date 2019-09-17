Yargıtay üyeliğine seçilen o isim tartışma konusu oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) Genel Kurulu'nca bugün Yargıtay'da boş bulunan 16 üyelikten 8'ine yeni üyeler atandı.

HSK Genel Kurulu'nca Yargıtay'a atanan isimlerden biri olan Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ismi ise yargı camiasında olay yarattı.

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir kararla gündeme bomba gibi düşen Ahmet Turan Oral, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı sırada Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock üzerinden yazıştığı belirlenen bir şüpheliyle ilgili iddianameyi tartışmalı bir kararla reddetmişti.

Oral, reddetmesiyle ilgili kararında ise "FETÖ'nün terör örgütü olarak kabulü için Birleşmiş Milletler Daimi Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararının olması gerektiği" şeklinde skandal ifadelere yer vermişti.

Oysa Türkiye'de terör örgütleri Bakanlar Kurulu değil, Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla belirleniyor. FETÖ de Kırmızı Kitap'a girmiş bir örgüt. Türkiye'nin kendi güvenliğini tehdit eden örgütleri, BM Güvenlik Konseyi'ne onaylatmak gibi bir yükümlülüğü de bulunmuyor. Bu kararda Başkan Oral ve üyeler, FETÖ için BM ve Bakanlar Kurulu kararı istemekle yetinmedi ve 'Örgütün (FETÖ) kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğunun belirlenmesini' talep ederek iddianameyi de reddetti.

Hafızalardan silinmeyen bu karar ardından yargı camiasında konuşulan Oral'ın HSK Genel Kurulu'nca Yargıtay üyeliğine atanması tepkilere neden oldu.