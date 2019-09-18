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suç örgütü davasına devam ediliyor

suç örgütüne yönelik örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davanın görülmesine Silivri’de devam ediliyor. Duruşmada iddianamenin 3 numaralı şüphelisi ’ın savunması alınıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 10:54

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek duruşmada iddianame sırasına göre sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edilecek.

1 VE 2 NUMARA KONUŞTU! SIRA TARKAN YAVAŞ'TA

Dün görülen ilk celsede örgütün lideri Adnan Oktar ve 2 numaralı ismi olduğu kaydedilen Ulviye Didem Ürer'in savunmaları alınmıştı. Bugün görülen duruşmada ise iddianame sırasına göre Tarkan Yavaş'ın savunması alınıyor.

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Tarkan Yavaş operasyonlardan sonra bir süre saklanarak youtube üzerinden yayınlar yapmış, polis nefes kesen bir takiple arkasında fon olarak bulunan perdenin izini sürerek Yavaş'ı saklandığı hücre evinde yakalamıştı.

Örgüt lideri Adnan Oktar savunmasında neler söyledi?

161 TUTUKLU, 29 TUTUKSUZ SANIK KATILDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

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Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
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