Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Hak edilmiş bir demokrasiye sahibiz. Her türlü tartışma olabilir ama demokrasimizi terör örgütü unsurlardan, her türlü tehditten korumak gibi bir vazifemiz vardır. Bunun da en iyi yolu demokrasiyi ve hukuk devletini geliştirmektir. Fiziki saldırılara da cevap vermektir.

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır'daki annelerin çocuklarına kavuşmak için başlattıkları vicdan eylemi var. Kendilerini bir kez daha selamlıyoruz, annelerin ellerinden öpüyoruz. Türkiye'de en ufak gelişmelere geniş geniş yer veren bazı yabancı basın yayın organlarının annelerin ortaya koyduğu duyarlı duruşa sessiz kalması dikkat çekicidir. Vicdanı duyuş ve duruş göstermesi gerekenlerin hükümeti ve devleti suçlamaya girmeleri bu asil duruşa gölge düşürücü bir yaklaşımdır.

YARGI REFORMU PAKETİ

Reform dönemi askerlik kanunu ile başladı. Askerlik kanunu Cumhuriyetin kuruluşunda mevzuatı oluşmuştu. Toplumdan, vatandaşlarımızdan, genç kardeşlerimizden gelen istekler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Sosyolojik gerçeklere uygun bir düzenleme yapıldı.

Yargı Reformu Stratejisi, AK Parti'nin kesintisiz reform anlayışını ortaya koymaktadır. Bunların hepsi milletimizin ihtiyaçları için, sokaktaki vatandaşımızın yargıyla ilişkisinde adaletin yükselmesi için ortaya konulan yaklaşımlardır. Demokrasi, insan hakları, adalet taleplerini dikkate alan, onların merkezlerinde şekillenen reform anlayışı olacaktır.

İfade özgürlüğü, savunma hakkıyla ilgili son derece şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım ortaya koyuyor. Uygulamadaki alternatif çözüm yolları da gündeme gelecektir. Caydırıcılık yeni infaz gibi konular ele alınacaktır. Kesintisiz reform anlayışımızın ikinci adımıdır.

ANKARA'DA SURİYE ZİRVESİ

Üçlü zirveden çok önemli bir ortak bildiri yayınlandı. Özellikle burada iç savaşın çıkmasından sonra terörle mücadele kisvesiyle yeni unsurlar ortaya çıktı. Bunlar YPG-PYD'nin fiili durumdur. 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır.

Bölge için çözüm üretmek önemli. Soçi muhtırasını rejim defalarca ihlal etti. Bir sürü göç oldu, 600 binin üzerinde insan yerinden edildi.

Burada esas mesele insancıl hukuk çerçevesinde insanlar için kötü durumların ortaya çıkmamasıdır. Önemli olan mülteciler için çözüm üretmektir.

Zirve kapsamında BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra gibi örgütlere karşı ortak tutumun altının çizilmesi önemlidir.

Ayrıntılar Geliyor...

AHaber CANLI YAYIN