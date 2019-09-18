CHP’ye de kayyum atandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir il yönetimine 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere kayyum ataması gerçekleştirildi. Karar neden olan dava CHP Eskişehir eski İl Başkanı Rabia Akman tarafından açılmıştı. Eskişehir'de görülen davada davalı taraf seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini ve il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini ifade etti. Davacı taraf avukatı ise, 2007 yılında İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atandığını hatırlatarak örnek verdi. Mahkeme, 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar parti içinden üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine kayyum atanmasına karar verdi.