Demokrasi şehidi Menderes ve arkadaşları dualarla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

27 MAYIS 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölümlerinin 58'inci yılında İstanbul Topkapı'daki Anıt mezarda anıldı.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Menderes'in torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istisnasız tüm kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip oldukları zaman, bilmeliyiz ki hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir taarruza bir daha meyil edemeyeceklerdir.Etse bile milletimiz izin vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi, darbecilerin uçaklarına, tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin istikrarına ve demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi şurada her yıl yaptığımız buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbeye karşı oluşturduğumuz ortak demokrasi bilinci ve teyakkuzudur" dedi. Demokrat Parti de Anıt mezarda tören düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adına mahkeme denilen, adına idam denilen, hedefi millet olan bu kumpanyalarda maalesef şehit başbakanımızı, bakanlarımızı ipe verdiler. 27 Mayıs, zincirlere, prangalara, kelepçelere adı başka başka tahakküme baş kaldıran bir milletten maalesef her daim intikam almanın adı olmuştur. Yine de hürriyet diyen, esarete katiyen boyun eğmeyen bir milleti zapturapt altına almak için kurulan bir şebekenin tarih sahnesine çıktığı, Büyük Önder Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesinde bahsettiği müstevlilerin kendilerini ifşa ettikleri bir gün olmuştur 27 Mayıs." diye konuştu. Tören, Demokrasi Şehitleri'nin ruhlarına okunan Fatiha'nın ardından dağıtılan aşure ile sona erdi.