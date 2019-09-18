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operasyonunda gözaltına alınan 111 astsubay tutuklandı

'nün yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 08:01
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 111 astsubay tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİNİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi.

Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 111 astsubay tutuklandı
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