Şampiyonlarla buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Boyacı ve Öztürk'ü samimiyetle karşılayan Erdoğan, Türkiye'nin göğsünü kabartan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, daha sonra Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine de başsağlığı telgrafı gönderdi. ANKARA