Tartışılan Yargıtay üyesi o FETÖ’cüyü mahkum etmiş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'da boş bulunan 16 üyelikten 8'ine yeni üyeler atanmış, bu üyeler arasında bulunan Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ismi ise yargı camiasında olay yaratmıştı.

İDDİANAMEYİ REDDETMİŞTİ

Ahmet Turan Oral'ın Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı sırada Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock üzerinden yazıştığı belirlenen bir şüpheliyle ilgili iddianameyi tartışmalı bir kararla reddettiği iddia edilmişti.

SABAH, olay ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Oral'ın söz konusu iddianameyi sonradan kabul ettiği hatta başkanlığını yaptığı heyetçe sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiği belirlendi.

Konu ile ilgili sürecin şöyle geliştiği öğrenildi: Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca N.K. isimli şüpheli hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Şüpheli hakkında ilerleyen süreçte 'Silahlı terör örgüye üye olmak (FETÖ)' suçundan iddianame düzenlendi.

Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve heyetine gelen iddianamenin başlık dahil toplamla 1,5 sayfa olduğu, örgüt suçu ile ilgili ilk açılan dava olması nedeniyle 'Örgütün niteliğinin tanımlanmadığı, sanığın eylemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmediği, sanık hakkında bilgi ve belgelerin toplanmadığı, el konulan dijital materyallerle ilgili incelemenin tamamlanmadığı v.b.' gerekçeler ile iade edildiği iddia edildi.

O ŞEKİLDE KABUL EDİLDİ

Bu iade ardından Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Resul Ceritloğlu tarafından itiraz edilmeksizin yeniden soruşturma defterine kayıt yapıldığı ve iade gerekçelerine uygun şekilde kısa süre sonra iddianame tanzim edilerek mahkemeye teslim edildiği öğrenildi. Bu iddianamenin de kabul edilerek kovuşturmaya (yargılama) başlanıldığı belirtildi.

Yargılama sonucunda sanığın, etkin pişmanlık nedeniyle hükmen tutuklu olmak kaydıyla neticeden 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulduğu, tutukluluğa yasal süre içerisinde itiraz edildiği ve üst mahkemece reddine karar verildiği öğrenildi.

İstinaf incelemesinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce yapıldığı, 5 Temmuz 2017 tarihinde esastan reddine karar verilerek kararın kesinleştiği, 18 Temmuz 2017 tarihinde infaz işlemleri için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu olay ile ilgili Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve heyet üyesi hakimler ile ilgili HSK'nın inceleme yaptığı, Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede herhangi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili HSK 1. Dairesi'nin "soruşturma izni verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdiği kaydedildi.