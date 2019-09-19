IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL? Yeni İphone’ların Türkiye fiyatları belli oldu!

Her yıl çıkardığı yeni telefon modelleri ile sektöre damga vuran Apple, bu yıl da 3 amiral gemisi telefonu yaptığı lansman ile tanıttı. Eylül ayında gerçekleşen etkinlikte, yeni modellerini tanıtan Apple, cihazları global pazarda satmaya hazırlanıyor. ABD fiyatı açıklanan telefonlar yarın itibariyle satışa çıkıyor. Peki, IPhone 11, İphone 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11 ne kadar?

İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE 11 PRO MAX NE KADAR?

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...