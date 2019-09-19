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IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL? Yeni ’ların Türkiye fiyatları belli oldu!

Teknoloji sektörünün öncü firmalarından Apple, her yıl Eylül ayında yaptığı lansman ile birlikte yeni telefon modellerini kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Bu yıl da 13 Eylül’de düzenlenen lansman ile birlikte 11, IPhone 11 Pro ve Pro Max modellerini tanıtan Apple, bu ürünlerin ABD fiyatlarını da açıkladı. 20 Eylül itibariyle Amerika’da satışa sunulacak olan telefon modellerinin fiyatları, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:29
IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL? Yeni İphone’ların Türkiye fiyatları belli oldu!

Her yıl çıkardığı yeni telefon modelleri ile sektöre damga vuran Apple, bu yıl da 3 amiral gemisi telefonu yaptığı lansman ile tanıttı. Eylül ayında gerçekleşen etkinlikte, yeni modellerini tanıtan Apple, cihazları global pazarda satmaya hazırlanıyor. ABD fiyatı açıklanan telefonlar yarın itibariyle satışa çıkıyor. Peki, IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11 ne kadar?

İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE 11 PRO MAX NE KADAR?

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...

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IPhone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL? Yeni İphone’ların Türkiye fiyatları belli oldu!
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