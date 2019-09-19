Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Jandarma Köşk’te kaçakçılığa geçit vermiyor

Jandarma ’te kaçakçılığa geçit vermiyor

’ın ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 09:33
Jandarma Köşk’te kaçakçılığa geçit vermiyor
Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede kaçakçılığa yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma KOM Müdürlüğü ekipleri ile birlikte harekete geçen Köşk İlçe Jandarma ekipleri Köşk'te bir aracı durdurdu. Gerçekleştirilen ortak operasyonda araçta yapılan aramada 150 litre sahte içki, 20 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan S.B ve R.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma Köşk’te kaçakçılığa geçit vermiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN