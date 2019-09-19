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Son dakika... ’ın YTS’leri operasyonla yakalandı

Son dakika haberi... Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü ’a eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüte maddi destek sağladıkları ve İstanbul’da faaliyet yürütmeye devam ettikleri saptanan 2’si kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 16:24
Son dakika... DEAŞ’ın YTS’leri operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçmişte çatışma bölgelerine gidip geldikleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve İstanbul'da faaliyet yürütmeye devam ettikleri saptanan 2'si kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda baskın düzenlenen adreslerde yakalanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları saptanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Son dakika... DEAŞ’ın YTS’leri operasyonla yakalandı
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