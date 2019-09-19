Son dakika... DEAŞ’ın YTS’leri operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçmişte çatışma bölgelerine gidip geldikleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve İstanbul'da faaliyet yürütmeye devam ettikleri saptanan 2'si kadın 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda baskın düzenlenen adreslerde yakalanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları saptanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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