Taarruz İHA’sı Akıncı Ekimde uçacak

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu. İşte Bayraktar'ın açıklamaları;

Ukrayna ile türbin motorları konusunda iş birliği yapılacak. Akıncı İnsansız Hava Aracı'nda kullanacağımız motorların ortak üretimi, Türkiye'de üretimi söz konusu. Birbirini tamamlayan yeteneklere sahip 2 farklı ülke olarak görebilirsiniz. O yüzden bu işbirliği her iki ülke açısından çok olumlu sonuçlar doğuracak.



Aile girişimi olarak 15 sene önce Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracını geliştirdik. Hepsi bir hayalle başlıyor. Ben de bu alanda çalışan bir araştırma görevlisiydim. TEKNOFEST'in amacı 7'den 77'ye Milli Teknoloji Hamlesi için gerekli olan toplumsal seferberliği, paradigma dönüşümünü oluşturmak. Böyle bir festival dünyada yok.

Savunma sanayisinde ülkemiz son 15 yılda millileşme vizyonuyla büyük bir atılım yaşadı. Yerlilik oranı yüzde 15'lerdeyken yüzde 65'lere kadar çıktı. Bu Bayraktar TB2'de yüzde 93.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) stratejik görevler yapabilen bir insansız hava aracı sistemi. Şu an çıktığında dünyanın bu sınıftaki en modern İHA'sı olacak. Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye de bunlardan biri olacak.

Uçan arabamız Cezeri'nin çok akıllı olması gerekir. Çünkü herkes pilot olabilecek. Bir sonraki adım 10-15 yıl sonra gerçekleşecek. Bazı taksi hizmetleri başlamış durumda, denemeler gerçekleştiriliyor. 10-15 yıl sonra uçan arabalar yollarda görülecek. AA



NUN OKULLARI 2 TAKIMLA FINALE KALDI

NUN Okulları, geçtiğimiz yıl roket ve su altı ekipleriyle başarılar kazandığı TEKNOFEST İstanbul'da bu yıl da Robotik Fetih 1453 ve İnsansız Su Altı Sistemleri kategorilerinde iki farklı ekiple finale kaldı. Bu yıl kurulan Robotik Fetih 1453 yarışmasına katılan Exnom Takımı, 220 başvuru arasında finale kalma başarısı gösterdi. İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışan Hydrotechrov Takımı geçtiğimiz yıl da finallerde yer almıştı. Geçen yılki ekibe iki yeni öğrencinin katılımıyla çalışmalarına devam eden takım, 9. sınıflardan sekiz kız öğrenciden oluşuyor.



KÜÇÜK ASKER

ASELSAN, üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA'yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergiledi. Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. İHA önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenecek.



DENİZ YILDIZLARI İDDİALI

TEKNOFEST'TE insansız su altı sistemleri yarışmasına katılan Kocaeli Başiskele Şehit Ozan Özen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 'Deniz Yıldızları' takımı deniz kirliliğiyle mücadele araçlarıyla final için iddialı.



BMC'DEN YERLİ PİKAP

Sivil ve askeri versiyonu olacak pikap aracı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergileyen BMC'nin Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk "Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. Aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah" dedi.



BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET

TEKNOFEST'I Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması çadırı ve Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uzman kaşifler takımının aracını inceleyen Bakan Ersoy "TEKNOFEST'te beni en çok etkileyen küçük yaştaki öğrencilerimizi burada dolaşırken görmek. Bizim, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor" dedi.

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