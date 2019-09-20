Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Cumhurbaşkanı , hesabından yarın TEKNOFEST , ve 'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da 'na davet etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 21:18
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN