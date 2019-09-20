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Gaziler unutulmadı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL İHSAN TUNÇOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Gaziler unutulmadı
19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal'e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta Gaziler günü törenlerleri düzenlendi. Eskişehir, Şanlıurfa, Bartın, Erzurum, Sivas, Sinop, Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Ardahan, Van, İzmir, Samsun, Çanakkale, Yalova, Ordu, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da da törenler düzenlendi. Vatani görevlerini yaparken terör saldırısı sonucu yaralanan Adana Adliyesi'nde görevli 2 gaziye, "Gaziler Günü" dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, "Hain ve alçak terör örgütü PKK ile mücadele eden Cumhurbaşkanımız ve kahraman ordumuzun yanındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için fedakarca ve tüm gücüyle mücadele veren Cumhurbaşkanımıza herkesin destek olması bir görevdir" dedi.
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