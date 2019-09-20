Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 15:22
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" denildi.

MEHMETÇİK HAİNLERE KAN KUSTURUYOR! HAFTANİN'DE 5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN