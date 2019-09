Köy korucusu gazilere devlet övünç madalyası

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Terör, köy korucusu, 15 Temmuz ve Kıbrıs gazilerinden oluşan 13 gazinin katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan, gazilerle yakından ilgilendi. Her gazi ile ayrı ayrı sohbet eden Erdoğan, gazilerin her türlü sorunları için başvuru noktalarının milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu vurguladığı öğrenildi.Buluşmada köy korucusu gaziler de görüşmede bölgedeki sıkıntılarıyla birlikte madalya taleplerini iletti. Devlet övünç madalyasının her gazi gibi korucuların da hakkı olduğunu ve hemen bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk'a köy korucuları için de devlet övünç madalyası düzenlenip, dağıtılması talimatını verdi. Madalya müjdesinin kendisini sevince boğduğunu söyleyen gazi korucu Vahap Tümen, "Ben ülkemin güvenlik ve huzuru için devletimin emri ve yönlendirmesi ile koruculuk yaptığım sırada terör örgütünün alçak saldırısı ile yaralandım, gazi oldum. Ülkem adına bu onur göğsümü kabartsa da, uzun süredir birçok başvuruma rağmen övünç madalyasının verilmemesi beni çok üzüyordu. Başkanımıza konuyu açtım, dakikasında talimat verdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin, var olsun" dedi.Gazilerden Mehmet Erdoğmuş (74) ise, 2 saatlik görüşmede Başkan Erdoğan'ın sıcak ve samimi ilgisinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Erdoğmuş, "Bizimle espriler yaptı, duygulandı, tebrik etti. Protezi olanlara tedavi durumlarını sordu, sıkıntılarımızı tek tek not aldırdı, torunlarımıza kadar dinledi. Birlik ve beraberlik için, vatansever bir genç nesil için gazilerin çok önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda bir proje düşündüklerini, gazilerin 81 ilde okullar gibi alanlarda hikayelerini anlatmalarını, sahada olmalarını istedi" diye konuştu.Başkan Erdoğan, 15 yıl önce bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram'dan paylaştı. Erdoğan, "tbt" etiketli paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik" dedi.