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Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücü

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücü
MHP lideri Devlet Bahçeli, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengâverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür. Unutulmasın ki, 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir" dedi. ANKARA
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Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücü
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