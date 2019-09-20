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Son dakika: ve hakkında karar

Eski Eş Genel Başkanları ve 'ın, Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında video konferans sistemi üzerinden şüpheli olarak ifadeleri alındı. Savcılık, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 18:40
Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

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Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar
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