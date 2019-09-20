Terör onu yıldırmadı

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Kayaboğazı'da doğan Mustafa Esen Üniversiteyi bitirdikten sonra ise köyüne dönerek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı. Bu dönemde, ders verdiği köy çocuklarından biri, PKK tarafından kandırılarak daha çıkarıldı.

2014'te ücretli öğretmenliği bırakarak, Gençlik ve Spor Hizmetlerinde atletizm antrenörü olarak göreve başlayan Esen, yeniden döndüğü köyünde ise mucizeyi başardı.

12-19 yaş arasındaki 100'e yakın çocuğu spora yönlendirip eğiten Esen'in çalıştırdığı 15 çocuk milli takıma kadar yükseldi.







BEN DE SORUMLUYUM

Öğrencisi PKK'ya katılınca hayata bakışının değiştiğini söyleyen evli ve 4 çocuk babası 32 yaşındaki Mustafa Esen, Duyunca kahroldum. Daha 14 yaşındaydı ve aklına saçma sapan şeyler sokup götürmüşlerdi. 'Bu çocukların silahla ne işleri var. O çocuk gittiyse benim de sorumluluğum var. Eğer ben bu çocuklar için rutinin dışına çıkmazsam, onları başka uğraşlara yönlendirmezsem, devlete düşman olarak yetişmeleri için çok şey yapılmasına gerek yok. Örgüt başka çocukları da kandırıp götürür' diye düşündüm. Hemen çocuklardan bir takım kurdum. Artık sadece eğitimleri ve sporlarıyla meşgul oluyorlardı. Sporu çok sevdiler. Devletimiz de her türlü desteği sağladı. Onlar da devlete şükran duygularıyla büyüdü. Kimisi sporcu, kimisi antrenör oldu. Aralarından ülkemizi yurtdışında temsil edenler çıktı. Hepsiyle gurur duyuyorum.







ÖRGÜT TEHDİT ETTİ, O VAZGEÇMEDİ

O dönemde PKK, inşaları yoğun bir şekilde tehdit ediyordu. Bende zaman zaman bu tehditlere maruz kaldım. Ailelere, benim devlete ajan yetiştirdiğimi söyleyerek, ölümle tehdit ettiler. Devletimin gücünü hep yanımda hissettim ama zor zamanlarda kaldığım da oldu. Allaha şükür hepsiyle mücadele ettik. Şuan 25 sporcumuz var. Bunlardan 3'ü milli oldu. İlçede birçok çocuk bu sporu yaptı. Bazılarını başka spor dallarına yönelttik. Şimdi olimpiyat hayallerimiz var. Hepsi devletimizin bayrağını dalgalandırmak için ter döküyor.



DAĞA KAÇIRIYORLARDI SON ANDA KURTULDU

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dağa kaçırılacağını anlayan 22 yaşındaki Y.B., son anda kaçarak jandarmaya sığındı. İş çıkışı arkadaşlarıyla gezmek için Mardin'e gitmek isteyen gencin, Kızıltepe'ye götürüldüğü anlaşıldı. O anda örgüte götürüldüğünü anlayan genç, son anda kaçarak jandarma ekiplerine sığındı. "Gezme" vaadiyle kandırıldığını belirten genç son anda kaçtığını söyledi. Yapılan ifade işlemlerinin ardından Y.B. ailesine teslim edilirken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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