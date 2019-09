Başkan Erdoğan'dan Kandil'e ve siyasi destekçilerine sert mesaj

TEKNOFEST'i ziyaret eden ve burada önemli bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, Kandil'e ve siyasi destekçilerine sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

DİYARBAKIR'DA EVLATLARI KAÇIRILAN ANALAR DİMDİK DURUYOR

Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum.

BU ÜLKEDE KATİL ARANIYORSA BUNLARIN ADRESİNİ ARAMAYA GEREK YOK

Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar

DİYARBAKIR'DA 53 EVLADIMIZI ÖLDÜRENLERİ BU MİLLET UNUTMUYOR VE UNUTMAYACAKTIR DA

Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar

(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız

TEKNOFEST ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLACAK

Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliği başlattığımız ilan etmiş ve müthiş bir taleple karşılaştık. Lider araştırmacılar programı ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacaklar. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum

TEKNOFEST REKOR KIRDI

Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı.

ZİYARETÇİ SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 sanayi ve teknoloji stratejimiz milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Salı gününden bu yana TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aştı. Artık biz kendimize yeteceğiz. Buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde başarı ortaya çıkar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler

TÜRKİYE BUGÜN EĞİTİMDEN SAĞLIĞA HER ALANDA GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİPTİR

17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış haldeydi. Bu mücadele kolay geçmedi önümüze her türlü engel çıkarıldı. Her türlü tuzak kuruldu. Türkiye bugün eğitimden sağlığa her alanda güçlü altyapıya sahiptir.

MARUZ KALDIĞIMIZ TÜM SALDIRILARA RAĞMEN, HALA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAKTA OLAN BİR EKONOMİMİZ VAR

Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTIK

Ülkemizi hedeflerinden alıkoymak isteyenlere cevabımızı, inancımızı kaybetmeden çok çalışarak vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açtık. Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecekler