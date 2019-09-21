KKTC’ye 653 milyon lira aktarıldı

Güney Kıbrıs Rum önetiminin uluslararası hukuka aykırı açıklamaları ile son dönemde dünya gündeminde önemli yer tutan Kıbrıs ile ilgili sorunlar dün Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından organize edilen Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'nde ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, panelin açılışında yaptığı konuşmada, tarihin bir parçası, ataların mirası olan Maraş'taki vakıflar ve vakıf mallarına ilişkin hukuki çerçevenin görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Oktay, "Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır" dedi. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri'ne azınlık statüsünü kimsenin reva göremeyeceğine dikkat çeken Oktay, "Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder" değerlendirmesini yaptı. Adanın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Rum tarafının girişimlerine göz yummayacaklarını vurgulayan Oktay, "Akdeniz Harekâtı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz. Yeni bir ortaklığın temelini oluşturacak siyasi eşitliğin unsurları, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıslı Türkler'in kararlara ve yönetime etkin katılımı ve kararlarda en az bir olumlu KKTC oyu şartının olmasıdır" dedi.



TOPLAM 750 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ardından da KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında KKTC'ye 750 milyon liralık bir kaynağın aktarılması için anlaşma sağladıklarını anımsatan Oktay, "KKTC ile Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan çalışmaların ardından talimatlarıyla uygulamaya geçtik. Mali ve Ekonomik İşbirliği kapsamında 653 milyon liralık bir dilim bugün (dün) KKTC'ye fiilen aktarılmış durumda. Hayırlı olsun" diye konuştu. Adanın elektrik ihtiyacını da karşılamak arzusunda olduklarını ifade eden Oktay, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yöndedir. Bununla ilgili bakanlarımız çalışıyorlar" ifadesini kullandı.



"KARŞILARINDA TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI BULACAKLAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'daki ve Doğu Akdeniz'deki haklarını da aynı kararlılıkla müdafaa ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Doğu Akdeniz'de başlattığımız hidrokarbon arama faaliyetlerini, halen 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile yürütüyoruz. Bu gemilerimizin çalışmalarını güvenle sürdürebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır." Panelin Türkiye'nin uluslararası platformlarda yürüttüğü hak, hukuk ve adalet mücadelesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır" dedi.



'BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, panelde yaptığı konuşmada "Biz, 1974'ten 45 yıl sonra artık bir macera istemiyoruz. Kıbrıs Türk halkı kesinlikle tehlikeli oyunlara gelmemelidir.Başka başka oyunlarla ve tezgâhlarla, Kıbrıs Tür-künü Türki-ye'den koparmak istemektedirler. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Asla böyle bir şeye Kıbrıs Türkü müsaade etmeyecektir" dedi. Tatar, Oktay'la Külliye'deki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da şöyle konuştu: "Bugün (dün) 653 milyon liranın aktarılması ve protokolün ayrıntılarının uygulanmaya başlanması önemli bir gelişmedir. Sağlanan destek dünyanın uyguladığı haksızlıklar ve ambargoların üzerinden gelinmesi için çok önemli."

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