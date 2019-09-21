Leyla’yı bir kez daha öldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen 7 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Küçük kızın babasının amcasının oğlu olan tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir (32), Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı. Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42), köylülerden Besim Dursun (47), eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) da tutuksuz yargılandıkları duruşmada hazır bulundu. Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in, duruşmadan bir gün önce avukatı Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız. Sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Buna karşın anne Şükran Aydemir, duruşmadaki ifadesinde "Kızımı aç, susuz bıraktılar. Kızıma zulüm yaptılar. Allah'a ve devletime güvenip susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yapanlardan şikayetçiyim" dedi. Ancak baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Benim şüphelendiğim kişiler, Ali K. ve Mehmet K." diye konuştu. Bu sırada "Ölen kızın babası değil de, sanık gibi davranıyorsun" diyen mahkeme başkanı, Nihat Aydemir'i uyardı. Mahkeme, Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluğunun devamına, amca Yusuf Aydemir'in de tutuklanmasına karar verdi.Bu arada Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, davada 12 tanığın ifade değiştirdiğini belirterek, "Anne birilerinin dili sürçsün, gerçekler ortaya çıksın diye dua ediyor. Anne 'Nasıl konuşayım, 6 çocuğum var' dedi, korkuyor. Anaların ahı çıkar. Mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Leyla Aydemir'in ailesinin sanıklardan şikâyetçi olmamasına, sosyal medyada tepki yağdı. Bu duruma isyan eden birçok Twitter kullanıcısı, "Biz şikâyetçiyiz" dedi.Sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış.. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız."Fatih Ergin isimli Twitter kullanıcısı da "Leyla'yı bir defa da ailesi öldürdü" diyerek tepkisini dile getirdi. Fevrisosyolog adlı bir kullanıcı ise "Katiller kızınızdan daha mı değerli? Yazık!" ifadesini kullandı.