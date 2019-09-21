Sansürcü İBB’ye büyük tepki

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 2 Ekim itibari ile kapılarını yeni sezona açacağını duyurdu. Ancak CHP'li İBB, başta Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ile İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' (Gazale) olmak üzere birçok muhafazakar kalemin eserlerini repertuvardan çıkardı. İBB yönetimi sansür bahanesi olarak yine israfla mücadele yalanına sığındı. İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı repertuvardan çıkardıkları eserler için 'İsrafla mücadele kapsamında alınmış bir karardır' açıklaması yaptı. Skandal kararı SABAH'ın duyurmasının ardından sosyal medyada da tepki çığ gibi büyüdü. CHP sansürü Twitter'da 'Sansürcü CHP' başlığı ile gündeme otururken vatandaşlar ise şu tepkileri verdi:Birazcık adam olun da, düşmanlığınızı yiğitçe söyleyin.CHP kucaklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. 2013'te Nazım Hikmet, Necip Fazıl aynı anda İBB Şehir Tiyatroları sahnesinde sergilenirken. Necip Fazıl, Mustafa Kutlu, İskender Pala'nın eserleri kaldırıldı. CHP, tarihte olduğu gibi yasakçı zihniyete devam ediyor.AK Parti çoğulculuğu sağlarken CHP tekçilik üzerinden politika izliyor.İdeolojik ayrımcılığa tiyatrolardan başladı. CHP hız kaybetmeden özüne dönüyor.İsrafmış! 70 yıl önce Üstad'ın attığı tokatların acısını hala hissediyorlar. Yüksek sanatı yaşatmak için gerekli kabiliyetleri yok. Havsala hudutları, ne estetik ne de mana çapında yeterli kuşatıcılıkta değil.Allah bunlara kıyamete kadar iktidar yüzü göstermesin.Üstadın bir sözü aklıma geldi: "CHP bir parti değil. Türk'e dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir."