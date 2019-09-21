Terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli çalışması ile 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Etkisiz hale getirildiği daha önce belirlenen 3 PKK'lıdan birinin ise PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu kaydedildi. Hakkında tutuklama kararı bulunan Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi

AKILLI MÜHİMMAT VURDU

Pençe-3 harekatı kapsamında Haftanin-Sinaht Vadisine yeni komando taburları indirilirken, TSK'nın önceki gece Haftanin Vadisi içindeki Keşan bölgesine düzenlediği hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye sınırına yakın bir noktada harekat halindeki 5 teröristin bulunduğu bölgenin koordinatları belirlenip lazerle işaretlendi. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü Pars Filosundan havalanan 2 F-16, Keşan Vadisindeki 5 teröristi nokta operasyon sonucu akıllı mühimmatla etkisiz hale getirdi. Bu arada Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü gri kategoride bulunan Devrim Akbay olduğu bildilrildi.



TERÖR MAĞDURLARI YENİ EVLERİNE KAVUŞTU

Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 582'sinin yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için dün de Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Son iki ayda 843 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, "Her ay bir kura töreni yaparak, yıl sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz" bilgisini verdi.