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Yalanın adresi ! İşte 'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler

ABD ziyareti öncesi, Atatürk Havalimanın'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan , Arifiye ’nın satıldığı iddiasıyla ilgili soru soran muhabirine sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Öncelikle FOX TV yalan haber yapmaktan vazgeçmelidir" dedi. Başkan Erdoğan’ın sert çıktığı FOX TV’nin yalan haber arşivi ise çok kabarık. İşte FOX TV’nin yalan haberleri…

Giriş Tarihi: 21.9.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 19:13
Yalanın adresi FOX TV! İşte Türkiye'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler

Amerikan sermayesiyle kurulan FOX TV, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütünün arkasında oldu. 10 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan ekonomi darbesini alkışladı. FOX haber son günlerde ise yalan haberleriyle gündemde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ziyareti sonrası ABD yolculuğu için gittiği Atatürk Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu. FOX TV muhabirinin Tank Palet Fabrikasının satışıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Erdoğan, FOX TV'nin dürüst olmadığını dile getirerek sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım." dedi.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği FOX TV'nin yalan haber arşivi kabarık. FOX TV, yaptığı yalan haberlerle büyük tepki çekiyor. İşte Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği FOX TV'nin skandalları....

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Yalanın adresi FOX TV! İşte Türkiye'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler
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