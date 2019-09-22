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’nu sahte isimle dinlemişler

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Kaşif Kozinoğlu’nu sahte isimle dinlemişler
Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 'Kamil Kozan' takma adıyla dinlendiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kozinoğlu'nu 'Kamil Kozan' takma adıyla dinleyen İstihbaratçı polisler hakkında 'usulsüz dinleme' iddiaları kapsamında suç duyurusunda bulunurken, FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 11 istihbaratçı hakkında soruşturma başlatıldı.
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Kaşif Kozinoğlu’nu sahte isimle dinlemişler
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