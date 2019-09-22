Kaşif Kozinoğlu’nu sahte isimle dinlemişler

Ergenekon
kumpas soruşturması
kapsamında tutuklanan
ve 2011 yılında
Silivri Cezaevi'nde
kalp krizi geçirerek hayatını
kaybeden MİT mensubu
Kaşif Kozinoğlu'nun
'Kamil Kozan' takma adıyla
dinlendiği ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü,
Kozinoğlu'nu 'Kamil
Kozan' takma adıyla dinleyen
İstihbaratçı polisler
hakkında 'usulsüz dinleme'
iddiaları kapsamında
suç duyurusunda bulunurken,
FETÖ'cü eski Emniyet
Müdürü Ali Fuat Yılmazer
ile Erol Demirhan'ın da aralarında
bulunduğu 11 istihbaratçı
hakkında soruşturma
başlatıldı.