Türkiye’nin geleceğine ödül

BUGÜN NELER OLDU

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Ödül Töreni'nde ödül alan takımlar şöyle;Savaşan İHA Yarışması "Sabit Kanat Kategorisi" birincisi İstanbul Teknik Üniversitesinden "İTUNOM" ve "Döner Kanat Kategorisi" birincisi Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinden "Tayyare Fatihleri"Model Uydu Yarışması birincisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden "GRİZU-263"Uçan Araba Tasarım Yarışması "Serbest Kategori" birincisi Akçabat Mersin Şehit Engin Saraç Ortaokulundan "Havali Bilyali", "İleri Kategori" birincisi Bahçeşehir Üniversitesinden "TOYGUN"Roket Yarışması "Alçak irtifa Kategorisi" birincisi Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden "Çargah Roket Takımı", "Yüksek İrtifa Kategorisi" birincisi Pamukkale Üniversitesinden "Hazar Roket Takımı"TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması "Sabit Kanat Kategorisi" birincisi "Sepuluh November Institute Technology", "Döner Kanat Kategorisi" birincisi Konya Teknik Üniversitesinden "RACLAB"İnsansız Su Altı Yarışması "Temel Kategori" birincisi Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinden "Cosmos Gravity"Roboik İnsansız Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması "Öğrenci ve Bağımsız Katılımcılar Kategorisi" birincisi "İTÜ Racing", "Küçük Ölçekli İşletmeciler Kategorisi" birincisi "Polonom Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ"TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması "Elektromobil Kategorisi" birincisi Çukurova Üniversitesinden "Elektromobil", "Hidromobil Kategorisi" birincisi Yıldız Teknik Üniversitesinden "AESK"Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması birincisi Necmettin Erbakan Üniversitesinden "Max Thrust"İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF Büyük Ödülü "Aviyonik Bilgisayar Mimarisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ"Henüz tamamlanmayan yarışmaların ödülleri ise bugün sahipleriyle buluşacak. Bu yılki 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Finallerde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı. Roket Yarışması'nda alçak irtifa kategorisinde birinciliği İstanbul Başakşehir Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Çargah' isimli roket takımı oldu. Takım kaptanı Eymen Yıldırım "Geçen yıl TEKNOFEST'te roketleri gördüğümüzde "Biz de yapabiliriz" dedik. Önce bir atölye kurduk. Proje çizildi. 5 kişilik bir takım kurduk. ROKETSAN ve TUBİTAK mühendislerinden onayları aldık. Bizim duygularımız 12 ay öncesinden başlayan duygular. Her anın tadı ayrı, anlatılmaz yaşanır" dedi.Öte yandan ilk 3 gün 416 bin ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST'e 4'üncü gün yağmur nedeniyle katılım düşük olurken Başkan Erdoğan'ın katıldığı 5'inci gün alana rekor ziyaretçi girişi oldu. 5 günde TEKNOFEST'e katılım 1 milyon 20 bini geçti.